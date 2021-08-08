Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-1908.08.2021 17:00
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в интервью Радио Свобода , что Министерство здравоохранения рекомендовало сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19. «Если мы ... подробнее →
В ОРЛО отсрочили повышение ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили08.08.2021 16:00
В ОРЛО решили отсрочить повышение ставок ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили до 1 ноября. Об этом заявил так называемый "председатель государственного таможенного комитета" Юрий ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 августа08.08.2021 15:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 619 новых случаей заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщила пресс-служба Минздрава утром в воскресенье, 8 ... подробнее →
В Мариуполе третий день идет фестиваль MRPL City-2021 (ВИДЕО)08.08.2021 13:00
С 6 августа, в Мариуполе Донецкой области проходит самый масштабный музыкальный фестиваль восточной Украины MRPL City Fest 2021. Об этом сообщает телеканал "Дом" . В течение трех дней более 50 ... подробнее →
Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов08.08.2021 11:00
Несмотря на рост заболеваний коронавирусом, для жителей ОРДО отменили сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, для поездок "по делам" в ... подробнее →
В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен08.08.2021 09:00
В субботу, 7 августа, российские наемники, подло нарушив требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по ... подробнее →
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