В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения 09.08.2021 17:00 Во временно оккупированном Донецке начали монтаж колеса обозрения. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин. "Приступили к монтажу нового колеса обозрения в парке Щербакова. Следим за ... подробнее →

Сила укола: как вакцины спасли человечество 09.08.2021 15:00 Еще две сотни лет назад люди редко доживали до глубокой старости. Многие погибали молодыми от различных инфекций. Эпидемии чумы, холеры, оспы и кори забирали жизни миллионов. Но благодаря вакцинации ... подробнее →