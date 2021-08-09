В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения09.08.2021 17:00
Во временно оккупированном Донецке начали монтаж колеса обозрения. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин. "Приступили к монтажу нового колеса обозрения в парке Щербакова. Следим за ... подробнее →
В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе09.08.2021 16:00
Жители подконтрольных Киеву территорий могут сообщать о погибших и пропавших без вести на Донбассе. Об этом заявила "первый заместитель министра иностранных дел ЛНР" Анна Сорока. "Прошу всех, кому ... подробнее →
Сила укола: как вакцины спасли человечество09.08.2021 15:00
Еще две сотни лет назад люди редко доживали до глубокой старости. Многие погибали молодыми от различных инфекций. Эпидемии чумы, холеры, оспы и кори забирали жизни миллионов. Но благодаря вакцинации ... подробнее →
Нацбанк вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины"09.08.2021 14:00
Национальный банк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом в 5 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ . На аверсе монеты размещены: композиция, ... подробнее →
У Зеленского назвали дату визита Меркель в Украину09.08.2021 13:00
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит с официальным визитом Украину 22 августа. Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров написал на своей странице в соцсети ... подробнее →
В Кабмине анонсировали запуск электронного реестра ветеранов09.08.2021 12:00
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости. Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина . ... подробнее →
Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию09.08.2021 11:00
Жильцы дома №13 на улице Гагарина благодаря победе в конкурсе "Преобразим Авдеевку вместе!" от общественной организации "Платформа совместных действий" заменят в подъездах старые деревянные окна на ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа09.08.2021 10:00
В Украине за сутки зафиксировано снижение подтвержденных случаев COVID-19. Если накануне коронавирусом заразилось 619 украинцев, то на сегодня это число составляет 300 новых случаев, сообщает ... подробнее →
РФ начинает масштабные военные учения у южных границ Украины09.08.2021 09:00
Специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФЛ) начинают неделю масштабных батальонных тактических учений на ... подробнее →
У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"09.08.2021 08:00
Во Львове у недавно открывшейся кофейни при входе лежит флаг "Донецкой народной республики". Посетители, стоя на нем, делают заказ. Фото появилось в Telegram-канале Останній блокпост, сообщает ... подробнее →
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