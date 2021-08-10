В Донецке столкнулись два междугородних автобуса

10.08.2021 17:00

Шестнадцать человек, в том числе двое детей, были доставлены в медицинские учреждения после столкновения автобусов макеевского и снежнянского направлений в оккупированном Донецке. Об этом сегодня ... подробнее →

СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)

10.08.2021 16:00

Деятельность псевдоспецслужбы "ЛНР" блокировали сотрудники СБУ. В частности она планировала теракты на территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ . СБУ удалось выйти на злоумышленника, ... подробнее →

На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое

10.08.2021 15:00

Восстановительные работы на трассе Н-26 Чугуев - Меловое (Луганщина) будут полностью завершены ко Дню Независимости. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области на своей ... подробнее →

Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам

10.08.2021 14:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривень 46 украинцам, которые оказались в плену в разные годы с ... подробнее →

"Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения

10.08.2021 13:00

"Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины "с 9 августа предлагает клиентам подключиться к новому тарифному плану" Комфортный сезон ", который предусматривает возможность платить за газ равными ... подробнее →

Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа

10.08.2021 12:00

557 человек пересекли линию разграничения в Донецкой области через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ... подробнее →

Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине

10.08.2021 11:00

9 августа, специально для школьников из прифронтовой Попасной Луганской области была организована поездка в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Эти дети ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа

10.08.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Из них заболели 37 детей и 28 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За минувшие ... подробнее →

Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Генк"

10.08.2021 09:00

Сегодня "Шахтер" сойдется в ответном противостоянии с "Генком" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто ... подробнее →

Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный

10.08.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море и проверил готовность военных к его обороне. Об этом сообщает сайт Президента . Зеленский посетил остров в рамках рабочей ... подробнее →

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