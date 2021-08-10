В Донецке столкнулись два междугородних автобуса 10.08.2021 17:00 Шестнадцать человек, в том числе двое детей, были доставлены в медицинские учреждения после столкновения автобусов макеевского и снежнянского направлений в оккупированном Донецке. Об этом сегодня ... подробнее →

На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое 10.08.2021 15:00 Восстановительные работы на трассе Н-26 Чугуев - Меловое (Луганщина) будут полностью завершены ко Дню Независимости. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области на своей ... подробнее →