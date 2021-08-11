Кабмин снизит тарифы на электроэнергию для экономных потребителей11.08.2021 17:00
Кабинет Министров снизит тариф на электроэнергию для населения с месячным объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис ... подробнее →
Мариуполь признали лучшим курортом Украины 2021 года11.08.2021 16:00
Конкурс на лучший курорт Украины проходил на сайте «О, море» с 29 июля по 10 августа. По результатам голосования победил Мариуполь. Его поддержали более 2 тысячи человек. Об этом сообщает ... подробнее →
СБУ блокировала создание фейковой "громады" в Запорожской области11.08.2021 15:00
СБУ предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины. Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственные образования в ... подробнее →
Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября11.08.2021 14:00
Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Текущая эпидемическая ситуация ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа11.08.2021 13:00
В Украине за сутки зафиксирован рост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был выявлен 781 пациент с COVID-19, то за минувшие 24 часа инфекцией заразились уже 1 122 украинца. Об этом сообщает ... подробнее →
В ОРЛО вернулись к жесткому карантину11.08.2021 12:00
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" ввела новые ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в том числе обязала жителей "республики" носить ... подробнее →
Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб мирный житель11.08.2021 11:00
В результате обстрела российско-оккупационных войск, на Донетчине погиб мирный житель. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. "Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской ... подробнее →
За сутки в ООС 17 обстрелов, есть раненые и погибший11.08.2021 10:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня. У военнослужащих ВСУ есть потери, об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС. ... подробнее →
Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)11.08.2021 09:00
В рамках ответного поединка квалификации Лиги чемпионов Шахтер дома принимал Генк, сообщает Корреспондент.net . В первом тайме донецкий клуб сумел выйти вперед благодаря голу Траоре на 27-й минуте. ... подробнее →
Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac11.08.2021 08:00
Исследования на 128 тыс. медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет ... подробнее →
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