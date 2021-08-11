Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Текущая эпидемическая ситуация ... подробнее →

Конкурс на лучший курорт Украины проходил на сайте «О, море» с 29 июля по 10 августа. По результатам голосования победил Мариуполь. Его поддержали более 2 тысячи человек. Об этом сообщает ... подробнее →

Кабинет Министров снизит тариф на электроэнергию для населения с месячным объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа 11.08.2021 13:00 В Украине за сутки зафиксирован рост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был выявлен 781 пациент с COVID-19, то за минувшие 24 часа инфекцией заразились уже 1 122 украинца. Об этом сообщает ... подробнее →

В ОРЛО вернулись к жесткому карантину 11.08.2021 12:00 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" ввела новые ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в том числе обязала жителей "республики" носить ... подробнее →