Кабмин снизит тарифы на электроэнергию для экономных потребителей

11.08.2021 17:00

Кабинет Министров снизит тариф на электроэнергию для населения с месячным объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис ... подробнее →

Мариуполь признали лучшим курортом Украины 2021 года

11.08.2021 16:00

Конкурс на лучший курорт Украины проходил на сайте «О, море» с 29 июля по 10 августа. По результатам голосования победил Мариуполь. Его поддержали более 2 тысячи человек. Об этом сообщает ... подробнее →

СБУ блокировала создание фейковой "громады" в Запорожской области

11.08.2021 15:00

СБУ предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины. Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственные образования в ... подробнее →

Кабмин продлил адаптивный карантин до 1 октября

11.08.2021 14:00

Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Текущая эпидемическая ситуация ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа

11.08.2021 13:00

В Украине за сутки зафиксирован рост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был выявлен 781 пациент с COVID-19, то за минувшие 24 часа инфекцией заразились уже 1 122 украинца. Об этом сообщает ... подробнее →

В ОРЛО вернулись к жесткому карантину

11.08.2021 12:00

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" ввела новые ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в том числе обязала жителей "республики" носить ... подробнее →

Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб мирный житель

11.08.2021 11:00

В результате обстрела российско-оккупационных войск, на Донетчине погиб мирный житель. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. "Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской ... подробнее →

За сутки в ООС 17 обстрелов, есть раненые и погибший

11.08.2021 10:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня. У военнослужащих ВСУ есть потери, об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС. ... подробнее →

Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)

11.08.2021 09:00

В рамках ответного поединка квалификации Лиги чемпионов Шахтер дома принимал Генк, сообщает Корреспондент.net . В первом тайме донецкий клуб сумел выйти вперед благодаря голу Траоре на 27-й минуте. ... подробнее →

Минздрав опубликовал новые данные об эффективности вакцины CoronaVac

11.08.2021 08:00

Исследования на 128 тыс. медицинских работников в Индонезии, которых прививали от COVID-19 вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет ... подробнее →

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