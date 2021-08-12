В Мариуполе стартовал фестиваль актуального театра

12.08.2021 17:00

Вчера в Мариуполе прошел первый день фестиваля актуального театрального искусства iStage 2021. В ЦСИ «Отель Континенталь» состоялся показ спектакля Центра современного искусства ... подробнее →

В РФ новый антирекорд суточной смертности от COVID

12.08.2021 16:00

В России за день зафиксировали 21 932 новых случая коронавируса, при этом скончались 808 человек - рекордная смертность для страны с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба ... подробнее →

В "ДНР" предложили украинской легкоатлетке Магучих получить российское гражданство

12.08.2021 15:00

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих может ответить на травлю в родной стране сменой гражданства и переездом в Россию. Такое мнение высказал "депутат ... подробнее →

СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ

12.08.2021 14:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ . Установлено, что ... подробнее →

Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО

12.08.2021 13:00

Российский "гуманитарный конвой" прибыл сегодня в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. Об этом сообщают "МЧС" группировок "ДНР" и "ЛНР". Подчеркивается, что в Донецк грузовики доставили 36 тонн ... подробнее →

В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев

12.08.2021 12:00

В Краматорске за средства областного бюджета начали строить 12-этажный жилой дом для внутренне перемещенных лиц, сообщает Донетчина ТВ . Комплекс рассчитан на 121 квартиру. Его возводят в центре ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа

12.08.2021 11:00

В Украине за сутки наблюдается увеличение количества пациентов с диагнозом COVID-19. Так, накануне было выявлено 1 122 украинца с коронавирусом, а на сегодняшнее утро число заболевших составляет уже 1 ... подробнее →

Завтра из Киева в Одессу отправится первый в Европе арт-поезд

12.08.2021 10:00

На первом в Европе арт-поезде "ГогольFest" можно отправиться на главные события Международного фестиваля современного искусства "ГогольFest". Это семь вагонов, расписанных современными украинскими ... подробнее →

ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью

12.08.2021 09:00

Вчера пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения на КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН для жителей ... подробнее →

В зоне ООС за сутки - 8 нарушений "тишины", погиб мирный житель и ранен украинский воин

12.08.2021 08:00

За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх