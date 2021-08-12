В Мариуполе стартовал фестиваль актуального театра12.08.2021 17:00
Вчера в Мариуполе прошел первый день фестиваля актуального театрального искусства iStage 2021. В ЦСИ «Отель Континенталь» состоялся показ спектакля Центра современного искусства ... подробнее →
В РФ новый антирекорд суточной смертности от COVID12.08.2021 16:00
В России за день зафиксировали 21 932 новых случая коронавируса, при этом скончались 808 человек - рекордная смертность для страны с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба ... подробнее →
В "ДНР" предложили украинской легкоатлетке Магучих получить российское гражданство12.08.2021 15:00
Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих может ответить на травлю в родной стране сменой гражданства и переездом в Россию. Такое мнение высказал "депутат ... подробнее →
СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ12.08.2021 14:00
Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ . Установлено, что ... подробнее →
Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО12.08.2021 13:00
Российский "гуманитарный конвой" прибыл сегодня в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. Об этом сообщают "МЧС" группировок "ДНР" и "ЛНР". Подчеркивается, что в Донецк грузовики доставили 36 тонн ... подробнее →
В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев12.08.2021 12:00
В Краматорске за средства областного бюджета начали строить 12-этажный жилой дом для внутренне перемещенных лиц, сообщает Донетчина ТВ . Комплекс рассчитан на 121 квартиру. Его возводят в центре ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа12.08.2021 11:00
В Украине за сутки наблюдается увеличение количества пациентов с диагнозом COVID-19. Так, накануне было выявлено 1 122 украинца с коронавирусом, а на сегодняшнее утро число заболевших составляет уже 1 ... подробнее →
Завтра из Киева в Одессу отправится первый в Европе арт-поезд12.08.2021 10:00
На первом в Европе арт-поезде "ГогольFest" можно отправиться на главные события Международного фестиваля современного искусства "ГогольFest". Это семь вагонов, расписанных современными украинскими ... подробнее →
ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью12.08.2021 09:00
Вчера пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения на КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН для жителей ... подробнее →
В зоне ООС за сутки - 8 нарушений "тишины", погиб мирный житель и ранен украинский воин12.08.2021 08:00
За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
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- В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев12:00
- ООН направила в ОРДЛО 20 автомобилей с гуманитарной помощью09:00
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- СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе08:00
- В Мариуполе стартовал фестиваль актуального театра17:00
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- СБУ задержала в зоне ООС шпиона ГРУ РФ14:00
- Первый в этом году российский "гуманитарный конвой" прибыл в ОРДЛО13:00
- В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев12:00
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