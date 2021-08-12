Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ . Установлено, что ... подробнее →

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих может ответить на травлю в родной стране сменой гражданства и переездом в Россию. Такое мнение высказал "депутат ... подробнее →

В России за день зафиксировали 21 932 новых случая коронавируса, при этом скончались 808 человек - рекордная смертность для страны с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба ... подробнее →

Вчера в Мариуполе прошел первый день фестиваля актуального театрального искусства iStage 2021. В ЦСИ «Отель Континенталь» состоялся показ спектакля Центра современного искусства ... подробнее →

В Краматорске началось строительство 12-этажного жилого дома для переселенцев 12.08.2021 12:00 В Краматорске за средства областного бюджета начали строить 12-этажный жилой дом для внутренне перемещенных лиц, сообщает Донетчина ТВ . Комплекс рассчитан на 121 квартиру. Его возводят в центре ... подробнее →