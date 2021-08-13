В Сумской области впервые в Украине напечатают дом на 3D-принтере

13.08.2021 17:00

В поселке Недригайлов Сумской области впервые в Украине начали печатать дом на 3D-принтере, сообщает ТСН . Отмечается, что в процесс строительства вовлечены 13 создателей чудо-машины из сумской ... подробнее →

Опубликован график движения бесплатных автобусов в Луганской области

13.08.2021 16:00

Благотворительная организация ADRA Ukraine опубликовала расписание движения бесплатных автобусов в Луганской области. Маршрут "Благовещенка - Таловое - Красная Таловка - Красный Деркул - Золотаревка ... подробнее →

Завтра женская команда ФК "Шахтер" сыграет свой первый официальный матч

13.08.2021 15:00

14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок в группе Б Первой лиги. Об этом сообщает сайт ФК "Шахтер" . Соперником станет кропивницкая ... подробнее →

В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд

13.08.2021 14:00

С 1 сентября школьники Краматорска будут ездить бесплатно по удостоверению на всех городских маршрутах. Льгота для студентов составит 50% стоимости проезда. Такое решение приняли депутаты горсовета. ... подробнее →

Контрразведка СБУ задержала двух экс-боевиков ОРДЛО

13.08.2021 13:00

Контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам позиций сил АТО. Об этом ... подробнее →

У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты

13.08.2021 12:00

Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на ряд побочных эффектов после прививки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. Так, пациенты заявили, что после вакцинации ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа

13.08.2021 11:00

В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 73 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщает Минздрав . Отмечается, что выросло количество ... подробнее →

В России взорвался автобус с пассажирами

13.08.2021 10:00

В российском Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ - пострадали более десяти человек. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 августа. По информации источника агентства в ... подробнее →

За сутки в ООС пять обстрелов, есть раненый

13.08.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки сепаратисты осуществили пять обстрелов. Ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС . "В результате обстрелов ... подробнее →

СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе

13.08.2021 08:00

С 13 августа начинаются масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

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