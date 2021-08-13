В Сумской области впервые в Украине напечатают дом на 3D-принтере13.08.2021 17:00
В поселке Недригайлов Сумской области впервые в Украине начали печатать дом на 3D-принтере, сообщает ТСН . Отмечается, что в процесс строительства вовлечены 13 создателей чудо-машины из сумской ... подробнее →
Опубликован график движения бесплатных автобусов в Луганской области13.08.2021 16:00
Благотворительная организация ADRA Ukraine опубликовала расписание движения бесплатных автобусов в Луганской области. Маршрут "Благовещенка - Таловое - Красная Таловка - Красный Деркул - Золотаревка ... подробнее →
Завтра женская команда ФК "Шахтер" сыграет свой первый официальный матч13.08.2021 15:00
14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок в группе Б Первой лиги. Об этом сообщает сайт ФК "Шахтер" . Соперником станет кропивницкая ... подробнее →
В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд13.08.2021 14:00
С 1 сентября школьники Краматорска будут ездить бесплатно по удостоверению на всех городских маршрутах. Льгота для студентов составит 50% стоимости проезда. Такое решение приняли депутаты горсовета. ... подробнее →
Контрразведка СБУ задержала двух экс-боевиков ОРДЛО13.08.2021 13:00
Контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам позиций сил АТО. Об этом ... подробнее →
У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты13.08.2021 12:00
Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на ряд побочных эффектов после прививки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. Так, пациенты заявили, что после вакцинации ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа13.08.2021 11:00
В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 73 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщает Минздрав . Отмечается, что выросло количество ... подробнее →
В России взорвался автобус с пассажирами13.08.2021 10:00
В российском Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ - пострадали более десяти человек. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 августа. По информации источника агентства в ... подробнее →
За сутки в ООС пять обстрелов, есть раненый13.08.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки сепаратисты осуществили пять обстрелов. Ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС . "В результате обстрелов ... подробнее →
СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе13.08.2021 08:00
С 13 августа начинаются масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →
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- В Сумской области впервые в Украине напечатают дом на 3D-принтере17:00
- Опубликован график движения бесплатных автобусов в Луганской области16:00
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