С 1 сентября школьники Краматорска будут ездить бесплатно по удостоверению на всех городских маршрутах. Льгота для студентов составит 50% стоимости проезда. Такое решение приняли депутаты горсовета. ... подробнее →

14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок в группе Б Первой лиги. Об этом сообщает сайт ФК "Шахтер" . Соперником станет кропивницкая ... подробнее →

В поселке Недригайлов Сумской области впервые в Украине начали печатать дом на 3D-принтере, сообщает ТСН . Отмечается, что в процесс строительства вовлечены 13 создателей чудо-машины из сумской ... подробнее →

Контрразведка СБУ задержала двух экс-боевиков ОРДЛО 13.08.2021 13:00 Контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам позиций сил АТО. Об этом ... подробнее →

У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты 13.08.2021 12:00 Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на ряд побочных эффектов после прививки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. Так, пациенты заявили, что после вакцинации ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа 13.08.2021 11:00 В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 73 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщает Минздрав . Отмечается, что выросло количество ... подробнее →