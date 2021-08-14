На Донбассе два обстрела за сутки, двое раненых 14.08.2021 09:00 За минувшие сутки, 13 августа, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны . ... подробнее →

Показано c 1 по 3 (из 3 новостей)