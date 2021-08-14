В Мариуполе половину квартир в "стальном доме" хотят отдать переселенцам14.08.2021 17:00
В Мариуполе продолжается строительство первого в Украине стального дома. В него заселят около 120 семей, половину квартир предоставят переселенцам. Об этом заявил заместитель городского головы ... подробнее →
Женская команда "Шахтера" в своем первом официальном матче разгромила соперниц14.08.2021 15:00
В рамках первого тура женской Первой лиги Украины "Багира" принимала в Кропивницком донецкий "Шахтер", сообщает UA-Футбол . Гости с первых минут завладели инициативой и уже к перерыву добыли ... подробнее →
Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек14.08.2021 13:00
Наводнения на Черноморском побережье Турции привели к гибели по меньшей мере 38 человек. Продолжаются поиски людей, пропавших без вести. Об этом сообщает в пятницу телеканал TRT, передает ТСН . "Мы ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 августа14.08.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1353 случая коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 14 августа. Так, за минувшие сутки госпитализированы 641 человек, умер - 21, ... подробнее →
Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза14.08.2021 10:00
Вчера, 13 августа, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн. Об этом информирует пресс-служба ... подробнее →
На Донбассе два обстрела за сутки, двое раненых14.08.2021 09:00
За минувшие сутки, 13 августа, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны . ... подробнее →
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- В Мариуполе половину квартир в "стальном доме" хотят отдать переселенцам17:00
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- Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 августа11:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза10:00
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