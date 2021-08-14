Женская команда "Шахтера" в своем первом официальном матче разгромила соперниц 14.08.2021 15:00 В рамках первого тура женской Первой лиги Украины "Багира" принимала в Кропивницком донецкий "Шахтер", сообщает UA-Футбол . Гости с первых минут завладели инициативой и уже к перерыву добыли ... подробнее →

Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек 14.08.2021 13:00 Наводнения на Черноморском побережье Турции привели к гибели по меньшей мере 38 человек. Продолжаются поиски людей, пропавших без вести. Об этом сообщает в пятницу телеканал TRT, передает ТСН . "Мы ... подробнее →