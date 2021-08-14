В Мариуполе половину квартир в "стальном доме" хотят отдать переселенцам

14.08.2021 17:00

В Мариуполе продолжается строительство первого в Украине стального дома. В него заселят около 120 семей, половину квартир предоставят переселенцам. Об этом заявил заместитель городского головы ... подробнее →

Женская команда "Шахтера" в своем первом официальном матче разгромила соперниц

14.08.2021 15:00

В рамках первого тура женской Первой лиги Украины "Багира" принимала в Кропивницком донецкий "Шахтер", сообщает UA-Футбол . Гости с первых минут завладели инициативой и уже к перерыву добыли ... подробнее →

Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек

14.08.2021 13:00

Наводнения на Черноморском побережье Турции привели к гибели по меньшей мере 38 человек. Продолжаются поиски людей, пропавших без вести. Об этом сообщает в пятницу телеканал TRT, передает ТСН . "Мы ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 августа

14.08.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1353 случая коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 14 августа. Так, за минувшие сутки госпитализированы 641 человек, умер - 21, ... подробнее →

Красный Крест доставил в ОРДЛО более 50 тонн гуманитарного груза

14.08.2021 10:00

Вчера, 13 августа, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,6 тонн. Об этом информирует пресс-служба ... подробнее →

На Донбассе два обстрела за сутки, двое раненых

14.08.2021 09:00

За минувшие сутки, 13 августа, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны . ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх