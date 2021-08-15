В Донецке открылась школьная ярмарка

15.08.2021 17:00

В оккупированном Донецке сегодня, 15 августа, в районе сквера «Сокол» (на пересечении ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров) в Ворошиловском районе города начала работу городская школьная ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа

15.08.2021 15:00

ОВЕН Неделя благоприятная и ответственная. Вы можете воспользоваться только первой характеристикой недели и насладиться тем, что пока еще лето, а ваши партнерские отношения находятся на высоком ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 августа

15.08.2021 13:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 695 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 50 случаев среди детей и пять среди медиков, 17 больных умерли, 238 выздоровели, сообщается на сайте ... подробнее →

В COVID-больнице Донецка произошла авария на кислородоподающем оборудовании

15.08.2021 11:00

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел порыв в системе кислородоподающего оборудования для аппаратов ИВЛ на территории Центральной городской клинической больницы №1, известной как ... подробнее →

Минувшие сутки на Донбассе прошли без обстрелов

15.08.2021 10:00

За минувшие сутки, 14 августа, и по состоянию на 7 утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не ... подробнее →

Нацкорпус провел в Киеве акцию "Остановим капитуляцию" (ВИДЕО)

15.08.2021 09:00

Национальный корпус потребовал от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток пойти на уступки в переговорах о судьбе временно оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма. Об этом ... подробнее →

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