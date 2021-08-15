В Донецке открылась школьная ярмарка 15.08.2021 17:00 В оккупированном Донецке сегодня, 15 августа, в районе сквера «Сокол» (на пересечении ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров) в Ворошиловском районе города начала работу городская школьная ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа 15.08.2021 15:00 ОВЕН Неделя благоприятная и ответственная. Вы можете воспользоваться только первой характеристикой недели и насладиться тем, что пока еще лето, а ваши партнерские отношения находятся на высоком ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 августа 15.08.2021 13:00 За прошедшие сутки в Украине выявили 695 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 50 случаев среди детей и пять среди медиков, 17 больных умерли, 238 выздоровели, сообщается на сайте ... подробнее →