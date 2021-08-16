Во вторник, 17 августа, донецкий "Шахтер" проведет матч на выезде против "Монако" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает ZN.UA . Букмекеры считают фаворитом противостояния клуб из ... подробнее →

В Украине планируют провести повторную вакцинацию от коронавируса примерно через год после введения базовых прививок. Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью Укринформу . "Пока мы не ... подробнее →

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал изданию Сегодня , какая погода ожидает украинцев на День независимости 24 августа. По информации метеоролога-любителя, август в этом году продемонстрирует ... подробнее →

Медики Славянска вышли на акцию протеста 16.08.2021 11:00 В Славянске возле Городской клинической больницы собрались на акцию протеста медики. Об этом сообщает 6262 . Мероприятие началось сегодня утром. Его проведение было анонсировано в местных группах в ... подробнее →