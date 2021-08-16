Народный синоптик дал прогноз на День независимости16.08.2021 17:00
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал изданию Сегодня , какая погода ожидает украинцев на День независимости 24 августа. По информации метеоролога-любителя, август в этом году продемонстрирует ... подробнее →
В Минздраве назвали сроки повторной COVID-вакцинации в Украине16.08.2021 16:00
В Украине планируют провести повторную вакцинацию от коронавируса примерно через год после введения базовых прививок. Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью Укринформу . "Пока мы не ... подробнее →
Букмекеры сделали прогноз на матч ЛЧ "Монако" - "Шахтер"16.08.2021 15:00
Во вторник, 17 августа, донецкий "Шахтер" проведет матч на выезде против "Монако" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает ZN.UA . Букмекеры считают фаворитом противостояния клуб из ... подробнее →
На Херсонщине военный пенсионер шпионил на Генштаб ВС РФ16.08.2021 14:00
Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ) на Херсонщине. Как сообщили ... подробнее →
В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО16.08.2021 13:00
В партии «Единая Россия» занялись поиском решений по урегулированию ситуации с очередями на границе Российской Федерации с ОРДЛО. Об этом заявил член фракции ЕР в Государственной думе, ... подробнее →
В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"16.08.2021 12:00
Финал турнира "Кибер-Донбасс" по компьютерной игре CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) прошел в Донецке. Площадкой для проведения мероприятия стал стадион "Донбасс Арена", сообщают местные СМИ. ... подробнее →
Медики Славянска вышли на акцию протеста16.08.2021 11:00
В Славянске возле Городской клинической больницы собрались на акцию протеста медики. Об этом сообщает 6262 . Мероприятие началось сегодня утром. Его проведение было анонсировано в местных группах в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа16.08.2021 10:00
В Украине за день подтвердили 417 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 266 329. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 16 августа. При этом выздоровели за сутки 248 украинцев ... подробнее →
В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"16.08.2021 09:00
Оккупационные власти "ДНР" отжали у ФК "Шахтер", принадлежащего Ринату Ахметову, тренировочную базу "Кирша". Об этом говорится в сообщении фейкового "фонда государственно имущества", передает ОстроВ ... подробнее →
Ко Дню Независимости «Укрзализныця» продлит маршрут поезда Киев-Харьков до Донбасса16.08.2021 08:00
В период празднования Дня Независимости «Укрзализныця» продлевает маршрут поезда Киев-Харьков по Донецкой и Луганской области. Так, 20 и 25 августа поезд будет курсировать до ... подробнее →
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