Народный синоптик дал прогноз на День независимости

16.08.2021 17:00

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал изданию Сегодня , какая погода ожидает украинцев на День независимости 24 августа. По информации метеоролога-любителя, август в этом году продемонстрирует ... подробнее →

В Минздраве назвали сроки повторной COVID-вакцинации в Украине

16.08.2021 16:00

В Украине планируют провести повторную вакцинацию от коронавируса примерно через год после введения базовых прививок. Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью Укринформу . "Пока мы не ... подробнее →

Букмекеры сделали прогноз на матч ЛЧ "Монако" - "Шахтер"

16.08.2021 15:00

Во вторник, 17 августа, донецкий "Шахтер" проведет матч на выезде против "Монако" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает ZN.UA . Букмекеры считают фаворитом противостояния клуб из ... подробнее →

На Херсонщине военный пенсионер шпионил на Генштаб ВС РФ

16.08.2021 14:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ) на Херсонщине. Как сообщили ... подробнее →

В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО

16.08.2021 13:00

В партии «Единая Россия» занялись поиском решений по урегулированию ситуации с очередями на границе Российской Федерации с ОРДЛО. Об этом заявил член фракции ЕР в Государственной думе, ... подробнее →

В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"

16.08.2021 12:00

Финал турнира "Кибер-Донбасс" по компьютерной игре CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) прошел в Донецке. Площадкой для проведения мероприятия стал стадион "Донбасс Арена", сообщают местные СМИ. ... подробнее →

Медики Славянска вышли на акцию протеста

16.08.2021 11:00

В Славянске возле Городской клинической больницы собрались на акцию протеста медики. Об этом сообщает 6262 . Мероприятие началось сегодня утром. Его проведение было анонсировано в местных группах в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа

16.08.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 417 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 266 329. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 16 августа. При этом выздоровели за сутки 248 украинцев ... подробнее →

В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"

16.08.2021 09:00

Оккупационные власти "ДНР" отжали у ФК "Шахтер", принадлежащего Ринату Ахметову, тренировочную базу "Кирша". Об этом говорится в сообщении фейкового "фонда государственно имущества", передает ОстроВ ... подробнее →

Ко Дню Независимости «Укрзализныця» продлит маршрут поезда Киев-Харьков до Донбасса

16.08.2021 08:00

В период празднования Дня Независимости «Укрзализныця» продлевает маршрут поезда Киев-Харьков по Донецкой и Луганской области. Так, 20 и 25 августа поезд будет курсировать до ... подробнее →

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