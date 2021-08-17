Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?17.08.2021 19:30
Любите спорт и хотите проявить себя в направлении прогнозов? Тогда узнайте, как выбрать лучшего букмекера на Донбассе, который предлагает оптимальные и выгодные условия для ставок. Как сегодня ... подробнее →
Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке17.08.2021 17:00
Праздничные мероприятия в честь профессионального праздника шахтеров, а также Дня города пройдут в Донецке с 26 по 29 августа. Об этом сегодня сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. Согласно ... подробнее →
В Краматорске испытали 80-метровый флагшток17.08.2021 16:00
В Краматорске испытали мачту, на которой будет развеваться флаг Украины - самый большой в области, 16 на 24 метра. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко. Она установлена в краматорском парке ... подробнее →
В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году17.08.2021 15:00
Реконструкция пункта пропуска "Мариновка" на границе "ДНР" и России предполагает увеличение пропускной способности в десятки раз. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства доходов и сборов". ... подробнее →
В День Независимости на Донбассе проведут межрегиональный полумарафон17.08.2021 14:00
В день 30-й годовщины Независимости Украины на Донбассе состоится Первый межрегиональный полумарафон "Чумацкий шлях" по маршруту город Бахмут Донецкой области - город Попасная Луганской области. Об ... подробнее →
Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа17.08.2021 13:00
Семьсот двадцать семь человек воспользовались в минувший понедельник гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". Уточняется, что на ... подробнее →
Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО17.08.2021 12:00
Государственная политика переходного периода - комплекс мер по противодействию вооруженной агрессии РФ, восстановлению территориальной целостности и реинтеграции оккупированных территорий. Об этом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа17.08.2021 11:00
В Украине за сутки подтвердили 890 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2267219. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 17 августа. Выздоровели за сутки 433 человека (всего - 2197508), ... подробнее →
В Киев прибыла делегация Конгресса США17.08.2021 10:00
Делегация комитета по вооруженным силам Конгресса США прибыла в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны . Так, в понедельник состоялась встреча секретаря СНБО Алексея ... подробнее →
Глава Минздрава анонсировал бонусы за вакцинацию от коронавируса17.08.2021 09:00
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал акцию для украинцев, которые планируют вакцинироваться от коронавируса на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина . Начиная со среды, 18 ... подробнее →
За сутки на Донбассе пять обстрелов, погиб воин ВСУ17.08.2021 08:00
За сутки, 16 августа, на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 17 августа. У Золотого-4 сепаратисты открывали огонь из ... подробнее →
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