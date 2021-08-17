Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке 17.08.2021 17:00 Праздничные мероприятия в честь профессионального праздника шахтеров, а также Дня города пройдут в Донецке с 26 по 29 августа. Об этом сегодня сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. Согласно ... подробнее →

В Краматорске испытали 80-метровый флагшток 17.08.2021 16:00 В Краматорске испытали мачту, на которой будет развеваться флаг Украины - самый большой в области, 16 на 24 метра. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко. Она установлена в краматорском парке ... подробнее →