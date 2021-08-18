В Золотом на Луганщине в результате обстрела боевиками "ЛНР" ранена женщина. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛугОГА . Еще пятерым продолжительным обстрелам ... подробнее →

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Решение принято во время заседания правительства в среду, 18 августа, сообщает ... подробнее →

Национальный банк 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ . «Банкноты ... подробнее →

В Луганске продлили работу городского транспорта 18.08.2021 13:00 Оккупационная "администрация" Луганска изменила режим освещения городских улиц и работы городского транспорта на период приостановки действия режима комендантского часа. Об этом сообщил "мэр" Луганска ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа 18.08.2021 12:00 В Украине за день подтвердили 1447 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2268666. Об этом сообщает Минздрав в среду, 18 августа. При этом выздоровели за сутки 712 украинцев (всего - ... подробнее →

В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания 18.08.2021 11:00 Если персонал рынков и предприятий сферы обслуживания не будет вакцинирован, их закроют, чтобы уберечь покупателей. О этом заммэра Мариуполя Сергей Орлов заявил на встрече с городскими ... подробнее →