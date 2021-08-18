Нацбанк выпустил две памятные банкноты к юбилею независимости Украины18.08.2021 17:00
Национальный банк 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ . «Банкноты ... подробнее →
Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донбасса18.08.2021 16:00
Кабинет министров Украины одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Решение принято во время заседания правительства в среду, 18 августа, сообщает ... подробнее →
Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого18.08.2021 15:00
В Золотом на Луганщине в результате обстрела боевиками "ЛНР" ранена женщина. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛугОГА . Еще пятерым продолжительным обстрелам ... подробнее →
В России арестовали беглого "министра ДНР"18.08.2021 14:00
Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему "министру" самопровозглашенной "ДНР" Александру Тимофееву, сообщает Коммерсант . Представителя квазиреспублики вместе с бывшим ... подробнее →
В Луганске продлили работу городского транспорта18.08.2021 13:00
Оккупационная "администрация" Луганска изменила режим освещения городских улиц и работы городского транспорта на период приостановки действия режима комендантского часа. Об этом сообщил "мэр" Луганска ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа18.08.2021 12:00
В Украине за день подтвердили 1447 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2268666. Об этом сообщает Минздрав в среду, 18 августа. При этом выздоровели за сутки 712 украинцев (всего - ... подробнее →
В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания18.08.2021 11:00
Если персонал рынков и предприятий сферы обслуживания не будет вакцинирован, их закроют, чтобы уберечь покупателей. О этом заммэра Мариуполя Сергей Орлов заявил на встрече с городскими ... подробнее →
УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу18.08.2021 10:00
Исполняющим обязанности главного тренера Национальной сборной Украины по футболу назначен чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков. Об этом в ночь на среду, 18 августа, сообщил глава ... подробнее →
На Донбассе за сутки 11 нарушений режима тишины, ранен боец ВСУ18.08.2021 09:00
За сутки, 17 августа, на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 18 августа. Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал ... подробнее →
"Шахтер" минимально обыграл "Монако" (ВИДЕО)18.08.2021 08:00
В первом матче плей-офф Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" с минимальным счетом одолел на выезде французский "Монако", сообщает УП . Первые 30-ть минут игры прошли по сценарию "Шахтера". Уже на старте ... подробнее →
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- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа12:00
- В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания11:00
- УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу10:00
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