2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме

19.08.2021 18:00

Стабильный доступ к интернету – залог отличного настроения и продуктивных посиделок у экрана, а вот разрывы соединения и резкие скачки скорости передачи данных часто повышают уровень стресса. ... подробнее →

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

19.08.2021 17:00

Украинские COVID-сертификаты будут приниматься в странах Евросоюза с 20 августа, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в четверг, 19 августа. Вместе с украинскими сертификатами одобрены турецкие и ... подробнее →

В "ЛНР" объявили очередные сборы резервистов

19.08.2021 16:00

Оккупационная группировка "ЛНР" проведет военные сборы резервистов с 23 по 27 августа. Соответствующий "указ" подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, сообщает Восточный вариант . На военные сборы ... подробнее →

Пяти районам Донецка ограничили подачу воды

19.08.2021 15:00

В пяти районах Донецка с 19 августа подача воды сократится до 30%. Об этом сообщил оккупационный "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, передает Depo.Донбасс . "По информации компании "Вода Донбасса", из-за ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 августа

19.08.2021 14:00

В Украине 1560 новых случаев коронавируса за сутки - всего в стране их уже 2270226. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 19 августа. За день выздоровели 898 украинцев (всего - 2199118), скончались ... подробнее →

Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу

19.08.2021 13:00

У тренера нет опыта с большими командами, но блестящее реноме по работе с молодёжью. Место Андрея Шевченко перестало пустовать: 18 августа исполняющим обязанности главного тренера сборной стал ... подробнее →

МИД огласил список участников Крымской платформы

19.08.2021 12:00

В первом саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, примут участие представители 44 стран, сообщил в четверг, 19 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Сегодня я объявляю ... подробнее →

На Донбассе смертельно ранен украинский военный

19.08.2021 11:00

За сутки, 18 августа, на Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 19 августа. Вблизи Широкино противник открывал огонь из ... подробнее →

В США одобрили бустерную COVID-вакцинацию

19.08.2021 10:00

Правительство США заявило, что планирует сделать бустерные (повторные) прививки от COVID-19 широко доступными начиная с 20 сентября. Об этом сообщает Reuters, передает Корреспондент.net . Третий укол ... подробнее →

Баллотирующийся в Госдуму РФ экс-главарь "ДНР" задекларировал нулевой доход

19.08.2021 09:10

"Экс-премьер ДНР" Александр Бородай указал в декларации за 2020 год нулевой доход. Декларация Бородая обнародована на сайте ЦИК России, сообщает Цензор.НЕТ . При этом, Бородай только официально ... подробнее →

Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК

19.08.2021 09:00

Мониторы персональных компьютеров перешли в разряд оборудования, которое пользователи выбирают с таким же внимание и тщательностью, как и «начинку» системных блоков. При этом несмотря на ... подробнее →

Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы

19.08.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты ... подробнее →

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