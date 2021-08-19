В пяти районах Донецка с 19 августа подача воды сократится до 30%. Об этом сообщил оккупационный "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, передает Depo.Донбасс . "По информации компании "Вода Донбасса", из-за ... подробнее →

Оккупационная группировка "ЛНР" проведет военные сборы резервистов с 23 по 27 августа. Соответствующий "указ" подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, сообщает Восточный вариант . На военные сборы ... подробнее →

Украинские COVID-сертификаты будут приниматься в странах Евросоюза с 20 августа, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в четверг, 19 августа. Вместе с украинскими сертификатами одобрены турецкие и ... подробнее →

Стабильный доступ к интернету – залог отличного настроения и продуктивных посиделок у экрана, а вот разрывы соединения и резкие скачки скорости передачи данных часто повышают уровень стресса. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 августа 19.08.2021 14:00 В Украине 1560 новых случаев коронавируса за сутки - всего в стране их уже 2270226. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 19 августа. За день выздоровели 898 украинцев (всего - 2199118), скончались ... подробнее →

МИД огласил список участников Крымской платформы 19.08.2021 12:00 В первом саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, примут участие представители 44 стран, сообщил в четверг, 19 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Сегодня я объявляю ... подробнее →