С 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые нормы питания. Это означает, что в школьном меню будет ограниченное количество соли, сахара, жиров. При этом блюда станут более ... подробнее →

Бывший народный депутат и основатель батальона Донбасс Семен Семенченко, который подозревается в создании частной военной компании, объявил бессрочную голодовку. Об этом он заявил в зале Киевского ... подробнее →

В интернет-сети работает огромное количество игровых заведений, поэтому к выбору онлайн-казино следует подойти ответственно. В первую очередь обратите внимание на наличие лицензии. Лучше всего, если ... подробнее →

Краматорчан и гостей города приглашают на "Независимый Рейв" 20.08.2021 14:00 Жителей и гостей Краматорска приглашают на музыкальную пляжную вечеринку "Независимый Рейв" на водоеме Васильевская Пустошь, которая состоится 22 августа 2021 с 20:00 до 00:00, сообщает 6264 . На ... подробнее →

МОЗ предложило помечать стикерами заведения с вакцинированным персоналом 20.08.2021 13:00 Министерство здравоохранения Украины предлагает обозначать стикерами помещения с вакцинированным персоналом. Это может касаться кафе, ресторанов и любых предприятий. Об этом сообщила пресс-служба МОЗ ... подробнее →