Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам

20.08.2021 18:00

В интернет-сети работает огромное количество игровых заведений, поэтому к выбору онлайн-казино следует подойти ответственно. В первую очередь обратите внимание на наличие лицензии. Лучше всего, если ... подробнее →

Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости

20.08.2021 17:00

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе ... подробнее →

Семенченко объявил бессрочную голодовку

20.08.2021 16:00

Бывший народный депутат и основатель батальона Донбасс Семен Семенченко, который подозревается в создании частной военной компании, объявил бессрочную голодовку. Об этом он заявил в зале Киевского ... подробнее →

На пороге нового школьного питания

20.08.2021 15:00

С 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые нормы питания. Это означает, что в школьном меню будет ограниченное количество соли, сахара, жиров. При этом блюда станут более ... подробнее →

Краматорчан и гостей города приглашают на "Независимый Рейв"

20.08.2021 14:00

Жителей и гостей Краматорска приглашают на музыкальную пляжную вечеринку "Независимый Рейв" на водоеме Васильевская Пустошь, которая состоится 22 августа 2021 с 20:00 до 00:00, сообщает 6264 . На ... подробнее →

МОЗ предложило помечать стикерами заведения с вакцинированным персоналом

20.08.2021 13:00

Министерство здравоохранения Украины предлагает обозначать стикерами помещения с вакцинированным персоналом. Это может касаться кафе, ресторанов и любых предприятий. Об этом сообщила пресс-служба МОЗ ... подробнее →

В Кабмине анонсировали международный цифровой COVID-сертификат в "Дії"

20.08.2021 12:00

Через несколько дней украинцы смогут путешествовать с цифровыми COVID-сертификатами в мобильном приложении "Дія". Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 августа

20.08.2021 11:00

В Украине за день подтвердили 1600 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2271826. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 20 августа. При этом выздоровели за сутки 882 человека (всего - ... подробнее →

За сутки в ООС девять нарушений перемирия, погиб военный

20.08.2021 10:00

За сутки, 19 августа, на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов - семь обстрелов и два пролета беспилотников. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС ... подробнее →

Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)

20.08.2021 09:00

В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" на выезде разгромно уступила "Рапиду" из Австрии, сообщает iSport.ua . Венский коллектив вышел вперед уже в первом тайме после грубой ... подробнее →

ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи

20.08.2021 08:00

На неподконтрольную часть Донецкой области доставлено 77,5 тонны гуманитарного груза от Организации Объединённых Наций. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам ... подробнее →

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