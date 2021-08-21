ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины 21.08.2021 17:00 В честь тридцатилетия Украины компания ARTWINERY выпустила легендарное украинское игристое "Артемовское" в тематическом дизайне, сообщает ТСН . "С того момента как Украина стала независимой наше ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа 21.08.2021 11:00 За минувшие сутки, 20 августа, в Украине зафиксировали 1732 новых подтвержденных случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на утро 21 августа. Отмечается, что за минувшие сутки ... подробнее →