ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины

21.08.2021 17:00

В честь тридцатилетия Украины компания ARTWINERY выпустила легендарное украинское игристое "Артемовское" в тематическом дизайне, сообщает ТСН . "С того момента как Украина стала независимой наше ... подробнее →

Зеленский принял участие в челлендже #здороваукраїна30 (ВИДЕО)

21.08.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский принял спортивно-патриотический челендж #здороваукраїна30 и передал его главе НОК Сергею Бубке и спортсменам-олимпийцам. Видеозапись челенджа Зеленский опубликовал ... подробнее →

Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе

21.08.2021 13:00

В штабе ООС рассказали, сколько человек за минувшие сутки пропустили через КПВВ Донбасса. За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа

21.08.2021 11:00

За минувшие сутки, 20 августа, в Украине зафиксировали 1732 новых подтвержденных случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на утро 21 августа. Отмечается, что за минувшие сутки ... подробнее →

На Донбассе более суток сохраняется режим тишины

21.08.2021 10:00

На Донбассе за минувшие сутки не зафиксировали нарушений режима тишины. Об этом 21 августа сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook . "За прошедшие сутки 20 августа и по состоянию на 7.00 утра 21 ... подробнее →

ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса

21.08.2021 09:00

Центральная избирательная комиссия сообщает о невозможности подготовки и проведения 31 октября 2021 года первых местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. ... подробнее →

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