Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа

22.08.2021 17:00

ОВЕН Неделя благоприятная. Вы будете трудолюбивы и неотразимы в своем обаянии. А у кого-то кроме творчества и любви в эти дни будут еще замешаны и деньги. Другое дело, какие отношения у вас с ними ... подробнее →

В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины

22.08.2021 15:00

В Попасной 23 августа 2021 развернут государственный флаг длиной 200 метров и установят Национальный рекорд. Об этом рассказали в ОО "МО" Молодежь Попаснянщины", сообщает Восточный Вариант . ... подробнее →

В Покровске представили программу праздничных мероприятий

22.08.2021 13:00

По случаю празднования Дня флага и 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины в Покровской общине запланирован ряд торжеств. Об этом сообщает Городской совет Покровска . 23 августа Покровск ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 августа

22.08.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 003 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 45 детей и 17 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →

На Одесском кинофестивале британский режиссер перепутал Украину и Россию (ВИДЕО)

22.08.2021 10:00

Во время закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля британский актер и режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию, сообщает Думская . 80-летний режиссер получил награду за вклад в ... подробнее →

Германия передала Украине 1,5 миллиона доз CОVID-вакцины

22.08.2021 09:00

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен в субботу, 21 августа, передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об ... подробнее →

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