Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 22.08.2021 17:00 ОВЕН Неделя благоприятная. Вы будете трудолюбивы и неотразимы в своем обаянии. А у кого-то кроме творчества и любви в эти дни будут еще замешаны и деньги. Другое дело, какие отношения у вас с ними ... подробнее →

В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины 22.08.2021 15:00 В Попасной 23 августа 2021 развернут государственный флаг длиной 200 метров и установят Национальный рекорд. Об этом рассказали в ОО "МО" Молодежь Попаснянщины", сообщает Восточный Вариант . ... подробнее →

В Покровске представили программу праздничных мероприятий 22.08.2021 13:00 По случаю празднования Дня флага и 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины в Покровской общине запланирован ряд торжеств. Об этом сообщает Городской совет Покровска . 23 августа Покровск ... подробнее →