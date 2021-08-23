Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию 23.08.2021 17:00 Сегодня в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией. Участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию, сообщает ... подробнее →

В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО) 23.08.2021 13:00 В Киеве 23 августа начал работу первый саммит Крымской платформы. Целью этого международного механизма называется детализация и внедрение в дальнейшем стратегии деоккупации Крыма, сообщает ... подробнее →