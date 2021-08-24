В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте

24.08.2021 17:00

Проезд в общественном транспорте Донецка будет бесплатным в связи с празднованием Дня города и Дня шахтера. Об этом в своем телеграм-канале заявил "мэр" города Алексей Кулемзин. "В честь Дня города и ... подробнее →

Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть

24.08.2021 15:00

Завтра донецкий Шахтер сойдется в ответном противостоянии против французского Монако в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая игра во Франции завершилась победой "горняков" со счетом 1:0. ... подробнее →

Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа

24.08.2021 13:00

687 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке к югу от оккупированного пророссийскими боевиками Донецка в понедельник, 23 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". При ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа

24.08.2021 11:00

По состоянию на утро вторника, 24 августа, в Украине зафиксировано 692 новых случаея заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 345 человек, умерли 27. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ

24.08.2021 10:00

За минувшие сутки в результате четырех нарушений наемниками российско-оккупационных войск режима прекращения огня на Донбассе погиб украинский военнослужащий. С начала текущих суток соблюдается режим ... подробнее →

Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины

24.08.2021 09:00

Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом. На стартовой странице поисковика появилось изображение козацкого судна с украинские гербом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . В дудле ... подробнее →

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