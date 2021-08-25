Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы25.08.2021 17:00
В четверг, 26 августа, луганская Заря проведет ответный матч в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы-2021/22 против венского Рапида, сообщает iSport.ua . Поединок пройдет в Запорожье на ... подробнее →
Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети25.08.2021 16:00
На странице оккупационной администрации Донецка в соцсети вчера появилось поздравление с Днем независимости Украины. Об этом сообщил офицер СБУ Анатолий Штефан, передает Depo.Донбасс . "Примите ... подробнее →
В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек25.08.2021 15:00
В отдельных районах Донецкой области к утру 25 августа медики обнаружили 342 новых случая коронавируса. Кроме этого, от осложнений умерли 40 пациентов. Об этом сообщает так называемый ... подробнее →
В Минздраве анонсировали привилегии для вакцинированных украинцев25.08.2021 14:00
Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. В частности, для введения таких послаблений в Минздраве будут ориентироваться на ... подробнее →
COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»25.08.2021 13:00
Летом количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, перевалило за 200 миллионов. Больше всего больных в США, Индии, Бразилии, России, Франции и Великобритании. Несмотря на усилия медиков, штамм ... подробнее →
На Луганщине пять тысяч человек спели "Червону руту" (ВИДЕО)25.08.2021 12:00
23 августа, во время празднования Дня Государственного Флага северодончане и гости города установили рекорд Украины. Об этом сообщает "Трибун" . Так, одновременно песню Владимира Ивасюка "Червона ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа25.08.2021 11:00
В Украине за сутки зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 46 детей и 10 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие ... подробнее →
Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)25.08.2021 10:00
В Мариуполе автомобилисты-патриоты провели флешмоб к Юбилею Независимости Украины. Об этом сообщает Мариуполь Сити . Участники сообщества D2Mariupol сформировали из автомобилей Герб Украины. Видео ... подробнее →
Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе25.08.2021 09:00
За прошедшие сутки, 24 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Так, вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники ... подробнее →
Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу25.08.2021 08:00
Трехсторонняя контактная группа проведет заседание на уровне глав делегаций уже 26 августа. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ во вторник, 24 августа. "25 августа после непродолжительного ... подробнее →
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