НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом

26.08.2021 14:00

Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое под Бахмутом. Об этом сообщает ДонОГА Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18.40 было осуществлено 2 ... подробнее →

Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе

26.08.2021 13:00

Делегация депутатов Европейского Парламента посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Иностранных гостей сопровождал заместитель командующего объединенных сил полковник Михаил ... подробнее →

«Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ

26.08.2021 12:00

«Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка . Отмечается, что карты «Ощадбанка» внутренне ... подробнее →

Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"

26.08.2021 11:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник опубликовал так называемую "аналитическую статью", в которой попытался доказать, что Донбасс "всегда был русским", передает ОстроВ . Текст, написанный главой ... подробнее →

В ОРДО организуют автобусные туры в Россию для голосования на выборах в Думу

26.08.2021 10:00

Террористическая организация "ДНР" будет организовывать бесплатные поездки в Ростовскую область для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявила руководитель одной из организаций ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа

26.08.2021 09:00

В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Так, ... подробнее →

Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО)

26.08.2021 08:00

Донецкий "Шахтер" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Харькове играл с "Монако". Поединок завершился вничью со счетом 2:2, что позволило "горнякам" пробиться в групповой раунд ... подробнее →

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