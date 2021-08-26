Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник опубликовал так называемую "аналитическую статью", в которой попытался доказать, что Донбасс "всегда был русским", передает ОстроВ . Текст, написанный главой ... подробнее →

«Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка . Отмечается, что карты «Ощадбанка» внутренне ... подробнее →

Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое под Бахмутом. Об этом сообщает ДонОГА Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18.40 было осуществлено 2 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа 26.08.2021 09:00 В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Так, ... подробнее →

Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО) 26.08.2021 08:00 Донецкий "Шахтер" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Харькове играл с "Монако". Поединок завершился вничью со счетом 2:2, что позволило "горнякам" пробиться в групповой раунд ... подробнее →