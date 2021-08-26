«Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка . Отмечается, что карты «Ощадбанка» внутренне ... подробнее →

Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое под Бахмутом. Об этом сообщает ДонОГА Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18.40 было осуществлено 2 ... подробнее →

Швейцария передала Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает телеканал "Дом" . Тесты будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа 26.08.2021 09:00 В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Так, ... подробнее →