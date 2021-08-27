Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая27.08.2021 17:00
В Донецке 28 и 29 августа будут курсировать ретро-трамваи. Их запустят по маршруту № 1, сообщают ресурсы ОРДО. Путь следования «Металлургический завод – Железнодорожный вокзал». ... подробнее →
В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО27.08.2021 16:00
СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в АО Укрзализныця. Для подвижного состава поставлялись некачественные комплектующие, изготовленные на временно неподконтрольной украинской власти ... подробнее →
Зеленский опоздал на парад в Кишеневе27.08.2021 15:00
Военный парад по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы в Кишиневе начался без президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Корреспондент.net . Начало парада отложили на час из-за задержки ... подробнее →
В Волновахе произошел пожар в больнице27.08.2021 14:00
В Волновахе Донецкой области утром 27 августа произошел пожар в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Задымление наблюдалось в ... подробнее →
В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях27.08.2021 13:00
В Украине вследствие грозы и сильного ветра без электричества остались 64 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "По состоянию на 7:00 27 августа в результате ... подробнее →
Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен27.08.2021 12:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС. "Вблизи ... подробнее →
На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии27.08.2021 11:00
Представители латвийской делегации 26 августа в Северодонецке возле облгосадминистрации торжественно передали 8 тонн гуманитарного груза на двух автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ... подробнее →
В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки27.08.2021 10:00
В Украине за сутки зафиксирован прирост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был зарегистрирован 1 581 COVID-случай, то на сегодня этот показатель составляет 2 032. Из них заболели 127 детей ... подробнее →
Заря второй раз проиграла Рапиду и выбыла из Лиги Европы (ВИДЕО)27.08.2021 09:00
В рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы луганская Заря на своем поле принимала венский Рапид, сообщает iSport . Гости выигрывали в два мяча уже к 15-й минуте. Отметились Марко ... подробнее →
Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа27.08.2021 08:00
Украина напомнила российской делегации в ТКГ о трехстороннем характере работы группы. Об этом заявил глава Минреинтеграции Алексей Резников в четверг, 26 августа. В частности, Резников процитировал ... подробнее →
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- В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО16:00
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе15:00
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях13:00
- Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен12:00
- На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии11:00
- В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки10:00
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