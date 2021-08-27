В Волновахе Донецкой области утром 27 августа произошел пожар в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Задымление наблюдалось в ... подробнее →

Военный парад по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы в Кишиневе начался без президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Корреспондент.net . Начало парада отложили на час из-за задержки ... подробнее →

СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в АО Укрзализныця. Для подвижного состава поставлялись некачественные комплектующие, изготовленные на временно неподконтрольной украинской власти ... подробнее →

В Донецке 28 и 29 августа будут курсировать ретро-трамваи. Их запустят по маршруту № 1, сообщают ресурсы ОРДО. Путь следования «Металлургический завод – Железнодорожный вокзал». ... подробнее →

На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии 27.08.2021 11:00 Представители латвийской делегации 26 августа в Северодонецке возле облгосадминистрации торжественно передали 8 тонн гуманитарного груза на двух автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ... подробнее →