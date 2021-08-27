Зеленский опоздал на парад в Кишеневе

27.08.2021 15:00

Военный парад по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы в Кишиневе начался без президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Корреспондент.net . Начало парада отложили на час из-за задержки ... подробнее →

В Волновахе произошел пожар в больнице

27.08.2021 14:00

В Волновахе Донецкой области утром 27 августа произошел пожар в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Задымление наблюдалось в ... подробнее →

В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях

27.08.2021 13:00

В Украине вследствие грозы и сильного ветра без электричества остались 64 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "По состоянию на 7:00 27 августа в результате ... подробнее →

Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен

27.08.2021 12:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС. "Вблизи ... подробнее →

На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии

27.08.2021 11:00

Представители латвийской делегации 26 августа в Северодонецке возле облгосадминистрации торжественно передали 8 тонн гуманитарного груза на двух автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ... подробнее →

В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки

27.08.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксирован прирост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был зарегистрирован 1 581 COVID-случай, то на сегодня этот показатель составляет 2 032. Из них заболели 127 детей ... подробнее →

Заря второй раз проиграла Рапиду и выбыла из Лиги Европы (ВИДЕО)

27.08.2021 09:00

В рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы луганская Заря на своем поле принимала венский Рапид, сообщает iSport . Гости выигрывали в два мяча уже к 15-й минуте. Отметились Марко ... подробнее →

Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа

27.08.2021 08:00

Украина напомнила российской делегации в ТКГ о трехстороннем характере работы группы. Об этом заявил глава Минреинтеграции Алексей Резников в четверг, 26 августа. В частности, Резников процитировал ... подробнее →

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