В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера

28.08.2021 17:00

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин на один день приостановил действие комендантского часа на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Как говорится в "распоряжении", подписанном ... подробнее →

СБУ ликвидировала в Киеве ботоферму, дискредитировавшую Крымскую платформу

28.08.2021 16:00

В Киеве разоблачена мощная ботоферма, которую российская интернет-агентура использовала для дискредитации Украины перед международным сообществом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . Отмечается, что ... подробнее →

Вуз-переселенец из Луганска отметил 100-летний юбилей

28.08.2021 15:00

27 августа Луганский национальный аграрный университет отпраздновал 100-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Университет был основан еще в 1921 году и за это время он прошел долгий путь ... подробнее →

Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке

28.08.2021 14:00

Около шестисот человек вчера пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией по гуманитарному коридору в Еленовке южнее Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ... подробнее →

В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки

28.08.2021 12:30

Сегодня, 28 августа российские оккупанты открыли огонь по Авдеевке. Обстрел начался около 6:20 со стороны оккупированного Спартака, после чего продолжился около 10:00, сообщилили в штабе ООС . "По ... подробнее →

В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко

28.08.2021 12:00

В краеведческом музее оккупированного Донецка открыли выставку, посвященную "первому главе "ДНР" Александру Захарченко, которого взорвали 31 августа 2018 года в кафе "Сепар", сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Вчера на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, погиб украинский воин

28.08.2021 11:00

За прошедшие сутки, 27 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС . В ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 августа

28.08.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот на 50 больше, чем в предыдущий день. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Минздрава . За ... подробнее →

В Беларуси ликвидировали ассоциацию журналистов

28.08.2021 09:00

Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщает Telegram-канал организации . Согласно решению Верховного суда, все ... подробнее →

COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев

28.08.2021 08:00

Украинцы стали активно оформлять COVID-сертификаты в приложении Дія. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, на пятницу, 27 августа, сгенерировано почти 300 тысяч сертификатов. "Напомню, что ... подробнее →

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