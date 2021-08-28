Вуз-переселенец из Луганска отметил 100-летний юбилей 28.08.2021 15:00 27 августа Луганский национальный аграрный университет отпраздновал 100-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Университет был основан еще в 1921 году и за это время он прошел долгий путь ... подробнее →

Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 28.08.2021 14:00 Около шестисот человек вчера пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией по гуманитарному коридору в Еленовке южнее Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ... подробнее →