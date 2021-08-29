Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября29.08.2021 17:00
ОВЕН Овны марта и первой декады апреля в эти дни будут настолько активны, что окружающие смогут подзаряжаться их энергетикой. Ваши авантюры или флирт окажутся столь изысканными, что не вызовут ни ... подробнее →
Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ29.08.2021 15:00
Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) проведет второй отбор победителей в рамках программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа29.08.2021 13:00
За минувшие сутки в Украине выявили 1906 новых случаев коронавируса что меньше, чем в предыдущие дни. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба МОЗ . За сутки госпитализировали 772 ... подробнее →
Пять пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Запорожье29.08.2021 11:00
В Запорожье четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов, в результате чего ряд пассажирских поездов задерживается. Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram . "Из-за схождения четырех вагонов ... подробнее →
В Украине прошел патриотический забег памяти павших воинов (ВИДЕО)29.08.2021 10:00
В Украине прошел патриотический забег «Шаную воїнів, біжу за героїв України» в знак почтения памяти павших военнослужащих, сообщает Укринформ . Старт и финиш забега в Киеве был на Майдане ... подробнее →
10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе29.08.2021 09:00
Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 18 раз нарушили режим "тишины", ранения получили 10 украинских воинов на Донбассе. С начала текущих суток войска РФ один раз открывали огонь. Об этом ... подробнее →
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