Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 29.08.2021 17:00 ОВЕН Овны марта и первой декады апреля в эти дни будут настолько активны, что окружающие смогут подзаряжаться их энергетикой. Ваши авантюры или флирт окажутся столь изысканными, что не вызовут ни ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа 29.08.2021 13:00 За минувшие сутки в Украине выявили 1906 новых случаев коронавируса что меньше, чем в предыдущие дни. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба МОЗ . За сутки госпитализировали 772 ... подробнее →