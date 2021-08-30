Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка30.08.2021 17:00
Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать противоэпидемические ... подробнее →
Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября30.08.2021 16:00
«Укрзализныця» продлила до 3 сентября запрет на движения поездов в Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании. На этот период поезд № 136 Киев — Авдеевка ... подробнее →
В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец30.08.2021 15:00
Ректор Донецкого национального медицинского университета, перебравшегося в Краматорск, сообщил в полицию, что на электронную почту пришло сообщение о заминировании. Об этом пишет Суспільне . Якобы ... подробнее →
Глава Верховной Рады отправился в зону ООС30.08.2021 14:00
В Донецкую область с официальным визитом прибыл председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Причиной визита стало обострение ситуации на фронте, сообщает Суспильне . "Обстрелы Авдеевки - это ... подробнее →
"Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)30.08.2021 13:00
Вчера патриоты из организации "Третья сила" приветствовали жителей временно оккупированого Донецка с Днем города и Днем шахтера. Об этом рассказали представители организации. Неравнодушные граждане ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа30.08.2021 12:00
В Украине вчера, 29 августа, зафиксировали 749 случаев COVID-19. Также 291 пациент выздоровел, а умерли от осложнений — 18. В больницы попали 583 человек с подозрением или подтвержденным ... подробнее →
"Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)30.08.2021 11:00
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Минаем» в шестом туре Украинской премьер-лиги по футболу. Матч в Ужгороде завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает Восточный Вариант . Уже ... подробнее →
Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием30.08.2021 10:00
Сегодня микрокредитование очень популярно у жителей многих стран. Такая услуга позволяет решить возникшие финансовые сложности. Ведь в жизни у каждого возникала необходимость в займе небольшой суммы ... подробнее →
На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены30.08.2021 09:00
За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook . Так, вблизи Широкино ... подробнее →
Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября30.08.2021 08:00
Встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что в переносе даты ... подробнее →
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