Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка

30.08.2021 17:00

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать противоэпидемические ... подробнее →

Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября

30.08.2021 16:00

«Укрзализныця» продлила до 3 сентября запрет на движения поездов в Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании. На этот период поезд № 136 Киев — Авдеевка ... подробнее →

В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец

30.08.2021 15:00

Ректор Донецкого национального медицинского университета, перебравшегося в Краматорск, сообщил в полицию, что на электронную почту пришло сообщение о заминировании. Об этом пишет Суспільне . Якобы ... подробнее →

Глава Верховной Рады отправился в зону ООС

30.08.2021 14:00

В Донецкую область с официальным визитом прибыл председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Причиной визита стало обострение ситуации на фронте, сообщает Суспильне . "Обстрелы Авдеевки - это ... подробнее →

"Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)

30.08.2021 13:00

Вчера патриоты из организации "Третья сила" приветствовали жителей временно оккупированого Донецка с Днем города и Днем шахтера. Об этом рассказали представители организации. Неравнодушные граждане ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа

30.08.2021 12:00

В Украине вчера, 29 августа, зафиксировали 749 случаев COVID-19. Также 291 пациент выздоровел, а умерли от осложнений — 18. В больницы попали 583 человек с подозрением или подтвержденным ... подробнее →

"Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)

30.08.2021 11:00

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Минаем» в шестом туре Украинской премьер-лиги по футболу. Матч в Ужгороде завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает Восточный Вариант . Уже ... подробнее →

Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием

30.08.2021 10:00

Сегодня микрокредитование очень популярно у жителей многих стран. Такая услуга позволяет решить возникшие финансовые сложности. Ведь в жизни у каждого возникала необходимость в займе небольшой суммы ... подробнее →

На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены

30.08.2021 09:00

За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook . Так, вблизи Широкино ... подробнее →

Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября

30.08.2021 08:00

Встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что в переносе даты ... подробнее →

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