Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка30.08.2021 17:00
Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать противоэпидемические ... подробнее →
Запрет на движение поездов до Авдеевки продлили до 3 сентября30.08.2021 16:00
«Укрзализныця» продлила до 3 сентября запрет на движения поездов в Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании. На этот период поезд № 136 Киев — Авдеевка ... подробнее →
В Краматорске "заминировали" донецкий вуз-переселенец30.08.2021 15:00
Ректор Донецкого национального медицинского университета, перебравшегося в Краматорск, сообщил в полицию, что на электронную почту пришло сообщение о заминировании. Об этом пишет Суспільне . Якобы ... подробнее →
Глава Верховной Рады отправился в зону ООС30.08.2021 14:00
В Донецкую область с официальным визитом прибыл председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Причиной визита стало обострение ситуации на фронте, сообщает Суспильне . "Обстрелы Авдеевки - это ... подробнее →
"Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)30.08.2021 13:00
Вчера патриоты из организации "Третья сила" приветствовали жителей временно оккупированого Донецка с Днем города и Днем шахтера. Об этом рассказали представители организации. Неравнодушные граждане ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа30.08.2021 12:00
В Украине вчера, 29 августа, зафиксировали 749 случаев COVID-19. Также 291 пациент выздоровел, а умерли от осложнений — 18. В больницы попали 583 человек с подозрением или подтвержденным ... подробнее →
"Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)30.08.2021 11:00
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Минаем» в шестом туре Украинской премьер-лиги по футболу. Матч в Ужгороде завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает Восточный Вариант . Уже ... подробнее →
Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием30.08.2021 10:00
Сегодня микрокредитование очень популярно у жителей многих стран. Такая услуга позволяет решить возникшие финансовые сложности. Ведь в жизни у каждого возникала необходимость в займе небольшой суммы ... подробнее →
На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены30.08.2021 09:00
За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook . Так, вблизи Широкино ... подробнее →
Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября30.08.2021 08:00
Встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что в переносе даты ... подробнее →
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты13:00
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса10:00
- На Донбассе тяжело ранен украинский воин09:00
- В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации17:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки16:00
- В оккупированном Луганске на День города выступят Глызин, Слава и экс-"лесоповаловец" Куприк13:00
- Электричка Мариуполь - Волноваха перешла на ежедневный график12:00
- Медикам Славянска начали выплачивать долги по зарплате11:00
- РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО16:00
- Луганщина получила четыре новых школьных автобуса15:00
- На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь17:00
- Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения15:00
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 сентября11:00
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса10:00
- На Донбассе тяжело ранен украинский воин09:00
- В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации17:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки16:00
- Неудачный памятник шахтерам в Торецке решили переделать 15:00
- ПриватБанк предупредил о приостановке платежных операций14:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- В Донецке добавили новый автобусный маршрут
- В ОРДО назвали самые популярные специальности в местных "вузах"
- РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО
- В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты
- Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"
- Ракета украинского бизнесмена взорвалась во время первого запуска (ВИДЕО)
- Зеленский рассказал о своей встрече с Байденом (ВИДЕО)
- Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения
- Неудачный памятник шахтерам в Торецке решили переделать