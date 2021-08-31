В Днепре презентовали выставку о пропавших без вести на Донбассе

31.08.2021 17:00

В Днепре, в театре имени Шевченко, открылась выставка «Стена надежды: матери забытых сыновей». Она посвящена пропавшим без вести в зоне АТО и их родным, сообщает Суспильне . Выставку ... подробнее →

Украина запрещает въезд авто с номерами Приднестровья

31.08.2021 16:00

С 1 сентября Украина запрещает въезд и транзит по своей территории автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, у которых имеются номера непризнанной "республики". Об этом сообщает ... подробнее →

ГПСУ начала электронную проверку COVID-сертификатов

31.08.2021 15:00

Государственная пограничная служба Украины начала применять электронную проверку COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от ... подробнее →

Рубежанский КТК уличили в опасном загрязнении Северского Донца

31.08.2021 14:00

На Луганщине СБУ разоблачила одного из руководителей "Рубежанского картонно-тарного комбината", действия которого едва не привели к экологической катастрофе в русле реки Северский Донец. Об этом ... подробнее →

Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек

31.08.2021 13:00

Вчера, 30 августа, на Донбассе работали два КПВВ на линии разграничения, сообщает Восточный вариант . Через КПВВ Станица Луганская в сторону оккупированного Луганска прошло 1015 человек, на ... подробнее →

Как живется людям с инвалидностью в Украине?

31.08.2021 12:00

В августе вступили в силу изменения о порядке обеспечения украинцев с инвалидностью жильем, приспособленным к их потребностям. Люди с инвалидностью могут поменять свое жилье на новое. Это лишь один из ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа

31.08.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 1 356 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 31 августа. "Среди ... подробнее →

На Донбассе 11 обстрелов, погиб украинский воин, еще двое ранены

31.08.2021 10:00

За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Так, возле Новозвановки ... подробнее →

В ОРДО загорелась заповедная зона возле Саур-Могилы

31.08.2021 09:00

Крупный лесной пожар начался в ландшафтно-рекреационном парке "Донецкий Кряж" возле известного кургана Саур-Могила, сообщает "МЧС ДНР". "Огнем охвачен лиственный лес, который относится к ... подробнее →

Зеленский прибыл в Вашингтон

31.08.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита Главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению Президента США ... подробнее →

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