На Луганщине СБУ разоблачила одного из руководителей "Рубежанского картонно-тарного комбината", действия которого едва не привели к экологической катастрофе в русле реки Северский Донец. Об этом ... подробнее →

Государственная пограничная служба Украины начала применять электронную проверку COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от ... подробнее →

С 1 сентября Украина запрещает въезд и транзит по своей территории автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, у которых имеются номера непризнанной "республики". Об этом сообщает ... подробнее →

В Днепре, в театре имени Шевченко, открылась выставка «Стена надежды: матери забытых сыновей». Она посвящена пропавшим без вести в зоне АТО и их родным, сообщает Суспильне . Выставку ... подробнее →

Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек 31.08.2021 13:00 Вчера, 30 августа, на Донбассе работали два КПВВ на линии разграничения, сообщает Восточный вариант . Через КПВВ Станица Луганская в сторону оккупированного Луганска прошло 1015 человек, на ... подробнее →

Как живется людям с инвалидностью в Украине? 31.08.2021 12:00 В августе вступили в силу изменения о порядке обеспечения украинцев с инвалидностью жильем, приспособленным к их потребностям. Люди с инвалидностью могут поменять свое жилье на новое. Это лишь один из ... подробнее →