Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top01.09.2021 18:00
Поклонникам азартных игр непросто определить безопасный зал. Рейтинг лучших площадок создается на базе оценки разнообразных параметров. Гэмблерам хочется найти безопасный процесс игры и выгодные ... подробнее →
Делегация из Литвы посетила Авдеевку01.09.2021 17:00
Воплощение совместных литовско-украинских проектов в Донецкой области обсудили глава ДонОГА Павел Кириленко вместе с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым на встрече с ... подробнее →
СБУ обнаружила в прифронтовой Марьинке тайник боевика НВФ "Пятнашка"01.09.2021 16:00
СБУ обнаружила новый тайник оружия вблизи линии разграничения: среди изъятого - почти 3000 патронов различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "СБУ продолжает системную работу по ... подробнее →
Путин заговорил о России с полумиллиардным населением01.09.2021 15:00
Население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском ... подробнее →
Зеленский в США презентовал план трансформации Украины01.09.2021 14:00
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США принял участие в презентации Плана трансформации Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента . "Мы имеем четкое видение, какой должна ... подробнее →
Microsoft объявила дату релиза Windows 1101.09.2021 13:00
Операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Дату выхода релиза Microsoft сообщила в своем корпоративном блоге, передает LIGA . Процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 ... подробнее →
В ОРДО опубликовали программу праздничных мероприятий ко Дню освобождения Донбасса01.09.2021 12:00
Программу мероприятий ко Дню освобождения Донбасса опубликовал в своем Telegram так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин. Согласно опубликованной афише, митинг начнется в 8:30 у памятника маршалу ... подробнее →
В Мариуполе ввели скидку на проезд в маршрутках для учащихся01.09.2021 11:00
С 1 сентября в маршрутных такси Мариуполя начинает действовать 50% скидка на проезд для школьников и студентов дневной формы обучения. Ученики смогут ездить за полцены в будни с 07:00 до 16:00. Об ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 сентября01.09.2021 10:00
В Украине за прошедшие сутки выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 1 сентября. "Среди новых ... подробнее →
Instagram удалила пост "главы парламента Крыма" о Захарченко01.09.2021 09:00
Социальная сеть Instagram удалила публикацию на странице спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова, в которой он писал о годовщине смерти главаря группировки «ДНР» ... подробнее →
Украина и США подписали соглашение по оборонному партнерству01.09.2021 08:00
В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Об этом в Twitter сообщил президент ... подробнее →
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