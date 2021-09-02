Объявившему голодовку Семенченко стало плохо в зале суда

02.09.2021 17:00

Бывший народный депутат Семен Семенченко, голодающий с 26 июля, во время заседания суда почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, сообщается на странице Семенченко в Facebook . В четверг, 2 ... подробнее →

РФ отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с ОРЛО

02.09.2021 16:00

Россия решила отказаться от продления миссии ОБСЕ на границе с оккупированной частью Луганской области. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода ... подробнее →

Луганщина получила четыре новых школьных автобуса

02.09.2021 15:00

Сегодня, 2 сентября, четыре громады Луганской области получили новые школьные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА . Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская вручила ... подробнее →

Минреинтеграции разработало для жителей ОРДЛО "путеводитель вакцинации"

02.09.2021 14:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало подробную карту маршрутов пассажирского транспорта из КПВВ к местам вакцинации и тестирования для граждан ... подробнее →

В Донецке добавили новый автобусный маршрут

02.09.2021 13:00

С 6 сентября в Донецке по будням будет организована работа муниципального автобуса в обычном режиме движения по городскому маршруту общего пользования № 10-а «мкр-н Ал. Григорьевка – ... подробнее →

В ОРДО назвали самые популярные специальности в местных "вузах"

02.09.2021 12:00

Наиболее популярными среди абитуриентов, подавших документы в так называемые «вузы ДНР» в ходе вступительной кампании этого года стали специальности экономического, юридического и ... подробнее →

В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке

02.09.2021 11:00

Двое детей семи и десяти лет пострадали при обстреле на временно оккупированной части Донецкой области — в Горловке. Оккупационные "власти" уже обвинили в обстрелах украинских военных. Однако в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 сентября

02.09.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 477 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Прирост продолжается третьи сутки подряд, сообщает ... подробнее →

Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Донбассе

02.09.2021 09:00

За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, ранен один украинский воин. Сегодня, 2 сентября, враг осуществил еще 2 ... подробнее →

Зеленский рассказал о своей встрече с Байденом (ВИДЕО)

02.09.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом". Об этом пишет УП со ... подробнее →

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